сегодня в 17:54

Стал известен режим работы расчетного центра Подмосковья в новогодние праздники

«МосОблЕИРЦ» сообщает жителям Подмосковья, что в новогодние праздники изменится режим работы расчетного центра. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Клиентские офисы

28 декабря большинство офисов будет работать по обычному графику. Посмотреть график работы можно здесь.

С 29 декабря по 8 января клиентские офисы будут закрыты.

С 9 января офисы МосОблЕИРЦ вернутся к обычному режиму работы.

Контактный центр

31 декабря контактный центр будет работать с 8:00 до 18:00. 1 и 2 января — выходные дни. С 3 января возобновляется обычный режим работы — ежедневно с 8:00 до 22:00.

Телефон контактного центра: 8 (499) 444-01-00.

Дистанционные сервисы

Личный кабинет и мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» будут работать ежедневно с 6:00 до 23:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что Мособлэнерго и «Россети» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.