Специалисты Подмосковья завершают восстановление гимназии № 21 в Мариуполе

Под контролем экспертов ГБУ Московской области «УТНКР» завершаются ремонтно-восстановительные работы в гимназии № 21 в Ильичевском районе Мариуполя. Историческая школа, построенная в 1912–1914 годах, снова откроет свои двери для более чем 300 учеников, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Здание, изначально возведенное с целью подготовки специалистов для местного Никопольского металлургического комбината, уже проходило долгий путь восстановления после серьезных разрушений в годы Великой Отечественной Войны. Сегодня объект снова возвращается к жизни с учетом новых технологий строительства, отвечающих всем современным требованиям.

Общая площадь восстанавливаемого здания составляет около 1000 квадратных метров. Произведены следующие работы:

восстановление и усиление конструктивных элементов;

реставрацию фасада и замену оконных блоков;

полную замену систем водоснабжения, отопления, канализации и электроснабжения, а также слаботочных систем;

внутреннюю отделку мест общего пользования;

Строительная готовность объекта составляет 90%. На данный момент завершаются работы по ремонту кровельного покрытия и активно благоустраивается пришкольная территория с установкой современных площадок и зон отдыха.

После завершения ремонтно-восстановительных работ здесь появятся современные учебные аудитории, уютные кабинеты для преподавателей, хорошо оборудованные спортивные залы и пищеблок.

«Восстановление гимназии № 21 в Мариуполе — это забота о будущем поколении. Благодаря слаженной работе специалистов всех уровней, учебное заведение не только возвращает свою историческую ценность, но и становится современной образовательной площадкой, соответствующей всем требованиям комфорта и безопасности», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Работы проводятся под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Весь процесс контролируют специалисты ГБУ МО «УТНКР», в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой», совершая ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ.

ГБУ МО «УТНКР» участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с начала проводимых работ. Производит обследование пострадавших объектов, сопровождает каждый этап восстановительных работ на самых значимых объектах региона. Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.