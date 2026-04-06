Специалисты Подмосковья завершают восстановление дома в Мариуполе

Специалисты Подмосковья контролируют завершающий этап восстановления многоквартирного дома в микрорайоне 2-й участок Мариуполя. Здание, пострадавшее в результате боевых действий, практически полностью готово к эксплуатации, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Строители восстановили все конструктивные элементы здания, обеспечив его надежность и безопасность. Отремонтированы фасад и кровля, полностью заменены системы электро-, водо- и теплоснабжения.

Особое внимание уделено местам общего пользования. В подъездах выполнена чистовая отделка, установлены новые входные и межквартирные двери. На финальной стадии находится монтаж современных оконных блоков.

Ход работ ежедневно контролируют специалисты управления технического надзора капитального ремонта Подмосковья. Они проводят выезды на объект и осуществляют строительный контроль всех ремонтно-восстановительных мероприятий.

«Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. Военные осознанно идут на риск, готовясь к защите Родины. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая Победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — отметил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.