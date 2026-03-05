Специалисты Подмосковья восстановили дом в Мариуполе

Двенадцатиэтажный жилой дом восстановили в Орджоникидзевском районе Мариуполя при участии специалистов Подмосковья. Строители отремонтировали фасад, кровлю и полностью заменили инженерные сети, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Панельный дом получил серьезные повреждения фасада и остекления. В ходе ремонтно-восстановительных работ специалисты укрепили конструктив здания и выполнили капитальный ремонт кровли.

В доме установили новые пластиковые окна и двери, полностью заменили инженерные сети, отремонтировали подъезды. Завершающим этапом стало обновление фасада — его не только укрепили, но и придали зданию эстетичный внешний вид.

Контроль на всех этапах осуществляли специалисты управления технического надзора капитального ремонта Московской области. Они ежедневно выезжали на объект и проверяли качество выполненных работ.

«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность», — отметил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Он подчеркнул, что вклад специалистов стройконтроля высоко оценивают заказчики, подрядчики и Минстрой России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.