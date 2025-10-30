Специалисты объяснили долги в квитанции после оплаты

Рекомендуемый срок для внесения платы за ЖКУ в большинстве округов Подмосковья — до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Так, если вы оплатили октябрь до 10 ноября, то в ноябрьской квитанции эта сумма будет отражена в графе «Оплачено».

Чтобы платеж был учтен в текущем месяце, важно уложиться в определенные даты, которые зависят от способа оплаты:

через личный кабинет и приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» — не позднее 20 числа;

через банки — не позднее 18 числа;

через «Почту России» — не позднее 15 числа.

При оплате через личный кабинет или приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» баланс счета обновляется практически сразу, а в системе фиксируется в течение 1-2 дней. Но если в это время уже формируется новая квитанция, платеж будет отражен на балансе только в конце следующего месяца.

Если квитанция была сформирована до поступления ваших денег, в ней появится задолженность. В такой ситуации можно оплатить только текущие начисления. При оплате полной суммы из графы «Итого к оплате» излишек будет зачтен как авансовый платеж.

Таким образом, своевременная оплата коммунальных услуг гарантирует, что все платежи будут учтены в срок, а квитанции — формироваться корректно.