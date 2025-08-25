сегодня в 15:04

Специалисты «Мособлводоканала» выполнили более 60 ремонтов за сутки

За сутки «Мособлводоканал» провел комплексно-восстановительные мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования коммунальной инфраструктуры и жителей Подмосковья ресурсами, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Выполнены ремонтные работы в колодцах и на сетях холодного водоснабжения:

ул. 1-я Первомайская и Чехова в г. Шатура;

ул. Мира и Дружбы в г. Павловский Посад;

ул. Пушкина и пр. Ленина в г. Электросталь;

ул. Шмелева и пр. Ленинский в г. Ликино-Дулево, ул. Комсомольская в г. Куровское, ул. Урицкого в г. Орехово-Зуево;

г. Старая Купавна и п. им. Воровского.

Произведена промывка сетей холодного водоснабжения:

ул. 1-я Первомайская в г. Шатура;

ул. БЖД в г. Павловский Посад;

На объектах коммунальной инфраструктуры выполнены профилактические работы, включая промывку фильтров, замену и ремонт оборудования, установку частотного преобразователя:

ВЗУ № 1 в г. Электрогорск Павлово-Посадского г. о.;

ВЗУ Санаторий имени Горького в Лосино-Петровском г. о.;

ВЗУ № 6 г. Шатура;

ПНС Степана Морозкина в г. Ликино-Дулево Орехово-Зуевского г. о.

Восстановлена проходимость 44 участков внутриквартальных сетей водоотведения, в том числе:

ул. Суворова и Октябрьская в г. Лосино-Петровский, д. Мизиново Лосино-Петровского г. о.;

ул. Бирюкова, Урицкого, Парковская, Бугрова, Челюскинцев, Шулайкина, 1 и 2-й Луговой пр., Клязьминский пр. в г. Орехово-Зуево;

ул. Коммунистическая, Калинина, Юбилейная, Ленина в г. Ликино-Дулево, ул. Кирова и Вокзальная в г. Куровское;

ул. Радченко, К. Цеткин в г. Шатура, д. Левошево м. о. Шатура.

«Лето — по понятным причинам самый благоприятный период для выполнения полного цикла профилактических мероприятий на сетях и объектах. Более 50 наших водоканалов проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозий», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Уделено внимание и благоустройству на территории стратегических объектов региона.

Применение данных мер позволяет поддерживать системы водоснабжения и водоотведения в оптимальном режиме, предотвращая нештатные ситуации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.