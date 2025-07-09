Специалисты Мособлгаза проводят техобслуживание многоквартирных домов в Балашихе

«Сотрудники осуществляют обход с 9 утра до 9 вечера в форме, с оборудованием, при входе в квартиру они предоставляют удостоверение. Специалисты производят проверку, как визуальную, так и приборным методом на предмет утечек. Также проверяет работоспособность плиты и шахт вентиляционных каналов. В случае если отсутствует тяга вентиляционных каналов, выявлена неисправность газового оборудования — абоненту объясняется, что данное оборудование использовать нельзя. И отключается подача газа», — пояснил замначальника газовой службы «Прометей плюс», подрядчик Мособлгаза Евгений Река.

Жильцу выписывают предписание. И только после устранения всех выявленных нарушений в подключении газового оборудования — абонент может обратно вернуть подачу газа.

Проверки осуществляются с целью избежания аварийных ситуаций и создания безопасных условий проживания жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе подключены к газоснабжению 2 млн квартир, в связи с чем необходимо не допустить возникновения опасных ситуаций из-за неисправных колонок или нарушений в системе воздухообмена.

Поэтому продолжается системная работа по профилактике и проверке газового оборудования.