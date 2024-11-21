Специалисты из Подмосковья завершают ремонт кровли в многоквартирном доме Макеевки

Весной текущего года в Ханженково-Северном районе Макеевки начались восстановительные работы многоквартирного дома, поврежденного в результате боевых действий. В настоящий момент строители завершают ремонт кровельного покрытия, что является ключевым элементом для обеспечения теплоизоляции и безопасности, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В рамках работ также предусмотрена замена окон в квартирах и местах общего пользования. Новые окна не только обновят внешний вид здания, но и улучшат теплоизоляцию, что крайне важно для комфортного проживания.

«Работа над восстановлением инфраструктуры в пострадавших регионах — это вклад в возвращение к нормальной жизни и обеспечение достойных условий для жителей. В Макеевке мы не только восстанавливаем жилой дом, но и создаем современное, безопасное и комфортное пространство для его жильцов. Слаженная работа всех участников проекта позволяет гарантировать высокое качество выполнения каждого этапа», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Все этапы восстановительных мероприятий проходят под строгим контролем специалистов ГБУ МО «УТНКР», которые ежедневно следят за соблюдением технологий, объемами и качеством используемых материалов.

Организация с начала восстановления инфраструктуры в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, сопровождает ключевые проекты, проводит обследование объектов и обеспечивает контроль всех работ. Подробности о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно узнать на официальном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.