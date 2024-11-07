Современная котельная повысила качество жизни жителей села в Ступине

В этом году введена в эксплуатацию новая блочно-модульная газовая котельная в селе Ситне-Щелканово, передает пресс-служба администрации городского округа Ступине.

Она пришла на смену старой, которая требовала больших расходов и была неэффективной.

Новую котельную проинспектировал глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских совместно с профильным заместителем, представителями МУП «ПТО ЖКХ» и депутатского корпуса.

Котельная мощностью 10,5 МВт снабжает теплом более 20 многоквартирных домов и 3 социальных объекта.

«Новую блочно-модульную котельную построили рядом с многоэтажками в селе Ситне-Щелканово. Объект ЖКХ отвечает всем современным требованиям к источникам тепловой энергии. Котельная работает в автономном режиме, без постоянного присутствия обслуживающего персонала, отсутствуют вредные факторы производственной среды. Жители обеспечены отоплением», — отметил Сергей Мужальских.

В ближайшие два года на территории муниципалитета будет реализована масштабная программа по модернизации системы жилищно-коммунального хозяйства. 16 изношенных котельных будут заменены на новые блочно-модульные. Помимо этого, специалисты проведут капитальный ремонт участков тепловых сетей.

Ключевая цель проводимых мероприятий — значительно сократить износ коммунальной инфраструктуры округа, повысить качество и надежность подачи тепла и горячей воды потребителям, снизить риск возникновения аварийных ситуаций, особенно в холодное время года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.