Сотрудники «Мособлводоканала» за неделю устранили около 300 засоров

Благодаря сотрудникам предприятия удалось оперативно прочистить и промыть колодцы в разных населенных пунктах. Наиболее сложными оказались участки: в с. Пышлицы, в п. Черусти на ул. Новая, в Электрогорске на ул. Пионерская, ул. Советская, ул. Классона, в п. Радовицкий на ул. Центральная, в Рошали на ул. 3-го Интернационала, ул. Советская, ул. Урицкого, в Шатуре на ул. Школьная, ул. Клары Цеткин, в с. Дмитровский погост на ул. Футбольная, в Ликино-Дулево на ул. Советская, в Орехово-Зуеве на ул. Северная, пр. Бондаренко, ул. Парковская и др.

В большинстве случаев пришлось использовать специализированные машины и гидравлическое оборудование, которое позволило устранить засоры методом интенсивной промывки труб мощным напором воды. Такая технология позволяет минимизировать последствия засоров и предотвратить серьезные поломки канализационной инфраструктуры.

Стоит отметить, что основной причиной образования засоров становится неправильно используемое жильцами санитарно-техническое оборудование.

Чтобы снизить риск повторных засоров, специалисты «Мособлводоканала» напоминают о важности соблюдения простых рекомендаций по уходу за системой водоотведения дома, которые помогут сохранить работоспособность всей канализационной системы.

«Более 50 наших водоканалов проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозий», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Правила эксплуатации сантехники:

избегайте смывания посторонних предметов в унитаз;

регулярно проверяйте состояние сливных отверстий раковин и ванн;

используйте сетки-фильтры для предотвращения попадания крупных частиц в систему.

Эти меры позволяют обеспечить надежную эксплуатацию коммунальной инфраструктуры, защищая прежде всего жителей от неудобств и обеспечивая стабильную работу коммунальных служб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа с очистными сооружениями в Московской области продолжается, она ведется на протяжении длительного периода, она ведется в рамках нацпроекта.

«Это большая программа, которая также на протяжении длительного периода реализуется на территории всей страны, и в Подмосковье, в частности», — сказал Воробьев.