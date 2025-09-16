Сотрудники «Мособлводоканала» за неделю устранили 280 засоров

С 8 по 14 сентября специалисты «Мособлводоканала» провели гидродинамическую промывку канализационных сетей, по результатам которой было устранено 280 засоров на сетях Подмосковья. Цель работ — обеспечение беспрепятственной транспортировки сточных вод на очистные сооружения, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Лидеры по устранению засоров:

Орехово-Зуевский водоканал — 65;

Куровские очистные сооружения — 61;

Шатурский водоканал — 47.

Основная причина проблем — бытовой мусор, попадающий в систему. Чугунные и керамические трубопроводы имеют шероховатую поверхность, поэтому предметы гигиены, такие как влажные салфетки, цепляются за стенки и образуют плотные пробки, полностью блокирующие ток стоков. Это явление называется тампонадой безнапорной сети.

Главные враги канализации:

влажные салфетки и текстиль;

пищевые отходы;

прочий бытовой мусор.

Яркий пример — в Электростали засорился канализационный коллектор диаметром 200 мм. Для оперативной расчистки тампонады потребовалось задействовать две специализированные машины. Благодаря профессиональным действиям специалистов «Мособлводоканала» труба была очищена от различного бытового мусора, который жители решили смыть в унитаз.

Жителям в очередной раз напомнили, что унитаз — это не мусорное ведро. Жителей просят спускать в канализацию только туалетную бумагу во избежание коммунальной аварии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа с очистными сооружениями в Московской области продолжается, она ведется на протяжении длительного периода, она ведется в рамках нацпроекта.

«Это большая программа, которая также на протяжении длительного периода реализуется на территории всей страны, и в Подмосковье, в частности», — сказал Воробьев.