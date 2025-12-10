Сотрудники «Мособлводоканала» за неделю устранили 260 засоров

сегодня в 18:48

За последнюю неделю сотрудники Мособлводоканала устранили 260 засоров на канализационных сетях. В большинстве случаев использовалась специальная техника — гидродинамические машины и вакуумные установки, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Среди сложных ситуаций по устранению засоров выделяются населенные пункты: г. Ликино-Дулево, улицы Октябрьская и 1 Мая, с. Середниково, г. Рошаль, ул. Интернационала, г. Электрогорск, ул. Кржижановского и Советская, с. Кривандино, ул. Октябрьская.

Основной причиной засоров является сброс бытовых отходов, включая пищевые остатки, предметы личной гигиены и текстильные изделия вроде салфеток.

«Более 50 наших водоканалов проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозий», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Соблюдение простейших правил позволит существенно снизить нагрузку на систему водоотведения и предотвратить серьезные аварийные ситуации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа с очистными сооружениями в Московской области продолжается, она ведется на протяжении длительного периода, она ведется в рамках нацпроекта.

«Это большая программа, которая также на протяжении длительного периода реализуется на территории всей страны, и в Подмосковье, в частности», — сказал Воробьев.