Соседи устроили потоп: как возместить ущерб пострадавшей стороне?

Адвокат Вадим Багатурия сообщил РИАМО, что делать, если вашу квартиру затопили соседи сверху, а также в каких случаях можно выдвинуть претензию своей управляющей компании.

«В первую очередь речь идет о фиксации этого залива. Для этого нужно вызвать представителя управляющей организации — он приходит и выясняет источник протечки. Нужно понимать, что все трубы по стоякам — это сфера ответственности вашей УК, а все что вне стояков — ответственность собственника помещения», — объяснил адвокат.

Багатурия отметил, что далее пострадавшая сторона должна провести оценку понесенных потерь. Лучше всего пригласить для этого специалиста, который посчитает урон. В него войдет стоимость ремонта помещения, а также пострадавшее имущество: бытовая техника, мебель и прочее.

По словам эксперта, далее виновной в потопе стороне выдвигается досудебная претензия. Лучше всего разрешить конфликт полюбовно, в противном случае придется обращаться в суд. При этом нужно помнить, что можно испортить отношения с соседями сверху.