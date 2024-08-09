Системы газоснабжения полностью отремонтировали в 9 округах Подмосковья

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Фонд капитального ремонта Московской области активно реализует программу на 2024 год, обеспечивая жителей региона качественными и безопасными условиями проживания. На сегодняшний день выполнен ремонт более чем 1 700 многоквартирных домов. Программа капитального ремонта охватывает широкий спектр работ, включая замену лифтов, ремонт фасадов, систем газоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Особое внимание уделяется ремонту систем газоснабжения. За первое полугодие 2024 года отремонтировано 763 многоквартирных дома и до конца года планируется завершить ремонт в 329 домах. Процент выполнения по этому виду работ по региону — 65,4. Полностью выполнен годовой план в 9 округах: Бронницы, Волоколамский, Егорьевск, Кашира, Коломна, Краснознаменск, Луховицы, Молодежный и Серебряные Пруды.

Также значительные успехи достигнуты в замене лифтового оборудования. Уже установлено 305 новых лифтов в 106 многоквартирных домах, что составляет 54% от общего плана. Годовой план полностью выполнен в 10 округах региона: Ленинский, Дмитровский, Кашира, Лобня, Наро-Фоминский, Серпухов, Солнечногорск, Ступино, Чехов и Шатура.

Особенно успешно план реализуется в следующих городских округах:

Кашира. На 100% выполнен план по замене лифтов и ремонту газоснабжающих систем.

Дмитровский округ. Полностью выполнен годовой план по ремонту фундаментов и замене лифтового оборудования. Также более 70% от плана составляют работы по ремонту фасадов и на 66% выполнены работы по ремонту систем газоснабжения. На 57% осуществлены работы по ремонту кровель.

Ленинский округ. Завершена полностью замена лифтового оборудования и на 90,9% выполнен объем работ по ремонту систем газоснабжения.

Солнечногорск. На 100% заменено лифтовое оборудование, осуществлено боле 71% от плановых ремонтных работ систем газоснабжения, на 50% — по ремонту кровель.

Волоколамский округ. Завершено 100% плановых работ по ремонту систем газоснабжения. Также более чем на 57% выполнены работы по ремонту фасадов и кровли.

Чехов. Лифтовой парк полностью заменен, а газовые системы на 73,3%.

Серпухов. Полностью обновлено лифтовое оборудование. Также на 55,4% — кровли.

Клин. Выполнено 95,5% работ по ремонту систем газоснабжения. Кровля отремонтирована более чем на 57%. Объем выполненных работ по ремонту фасадов составляет 55,6%.

Щелково. На 90% выполнены работы по замене лифтового оборудования и на 52,6% — отремонтированы фасады.

Одинцово. Системы газоснабжения отремонтированы на 88,5%, лифтовое оборудование — на 68%.

Домодедово. Газовые системы заменены на 82,3%, работы по ремонту фасадов выполнены на 57,1%.

Дубна. Работы по ремонту фасадов выполнены в объеме 80% от плана, по ремонту кровли — на 57,9%.

Дзержинский. Работы по обновлению фасадов выполнены на 75%, лифтовое оборудование заменено на 51,7%.

Мытищи. Осуществлено 73,3% работ по ремонту кровли. 55,2% работ выполнено по ремонту фасадов.

Раменский округ. На 66,7% заменено лифтовое оборудование и выполнено 62% от общего объема работ по ремонту систем газоснабжения.

Богородский округ. Лифты заменены на 56,5%, газовое оборудование отремонтировано в объеме 55,9% от планируемого.

Шаховская. Завершен капитальный ремонт 80% многоквартирных домов.

Красногорск. Отремонтировано 102 многоквартирных дома. В том числе системы газоснабжения отремонтированы на 84,7%.

«Мы активно работаем над выполнением плана капитального ремонта на 2024 год. Уже сегодня видны значительные результаты, что подтверждает наши усилия по улучшению жилищных условий в регионе. Мы продолжаем наращивать темпы, чтобы завершить запланированные работы в срок и обеспечить жителям комфорт и безопасность», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

План работ на второе полугодие 2024 года — заменить 258 лифтов в 84 МКД, отремонтировать системы газоснабжения в 329 многоквартирных домах Подмосковья, заменить кровли в 1 482 МКД, провести ремонт 894 фасада, отремонтировать фундаменты в 290 домах.

Работы будут продолжены в соответствии с утвержденным графиком, чтобы обеспечить своевременное и качественное выполнение всех задач. Фонд капитального ремонта также занимается восстановлением жилых домов и общественных зданий на Новых территориях РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.