сегодня в 13:22

Школьники Шатуры напомнили о газовой безопасности с помощью рисунка на доме

На одном из домов поселка Мишеронский в Шатуре появилась яркая надпись — «Не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра». Рисунок с таким призывом нанесли на стену местные школьники.

Вместе с детьми рисовали профессиональный художник из Молодежного центра Александр Ежов, сотрудники газовой службы и администрации городского округа Шатура.

Также с детьми и взрослыми провели беседу на тему газовой безопасности.

«Еще раз напомнили о том, что жителям необходимо предоставлять доступ в квартиры сотрудникам газовой службы для проверки технического состояния внутриквартирного газового оборудования. Также специалисты рекомендуют жителям установить датчики загазованности», — рассказала начальник отдела жилищной политики городского округа Шатура Любовь Жукова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям региона.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.