Серпуховский завод по производству лифтов представил стенд на ярмарке вакансий

В преддверии Дня работника лифтового хозяйства на территории инновационного центра «Сколково» прошел 1-й лифтовой саммит. Участие в мероприятии приняли ведущие эксперты отрасли, представители заводов-производителей, органов государственной власти, среди них — министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

«Лифты сегодня имеют непосредственное отношение к жизни и здоровью жителей. Мы за постоянный и открытый диалог производителей, обслуживающих организаций и органов власти. Наша задача — совместно найти рациональные решения ключевых вопросов и оптимизировать всю работу от производства лифтов на заводе до их установки на объекте. Сегодня, в первую очередь, делаем упор на подборе квалифицированных организаций, отвечающих за обслуживание лифтов в МКД», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В рамках Саммита были затронуты вопросы:

модернизации лифтовой отрасли;

выбора обслуживающих компаний;

роста платы за услуги по содержание лифтов в МКД;

технических стандартов и инновации в лифтовом оборудовании;

внедрения цифровой информационной системы.

Работала также и ярмарка вакансий, на которой свой стенд представил Серпуховский завод по производству лифтов.

«Мы выполняем все виды работ от проектирования, производства, поставки до монтажа и техобслуживания лифтов. Будущее остается за новыми технологиями, уже в разработке много новых инновационных моделей, именно поэтому мы приглашаем в команду молодых специалистов, которые готовы стать частью отрасли», — отметил заместитель коммерческого директора Серпуховского лифтостроительного завода Владимир Самойлов.

Срок эксплуатации лифта —25 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.