Серия экоакций пройдет в Подмосковье 1–2 марта

1 марта жителей Московской области приглашают на акции по раздельному сбору отходов. Мероприятия проведут в разных муниципалитетах региона. Все собранное сырье организаторы отправят на переработку, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Акции запланированы в:

г. о. Черноголовка, адрес: ул. Первая, д. 11, у Оранжереи, время — с 10:00 до 11:00.

г. о. Одинцово, адрес: ул. Маковского, д. 2, время — с 11:00 до 13:00; адрес: Можайское шоссе, д. 8, время — с 10:30 до 11:30.

г. о. Красногорск, адрес: Красногорский бульвар, д. 18, время — с 15:00 до 16:00.

г. о. Подольск, адрес: Подольск, Курская улица, Екатерининский сквер, время — с 14:00 до 15:00.

м. о. Раменский, адрес: ул. Гурьева, д. 15, к. 1, время — 11:00 до 13:00.

г. о. Домодедово, адрес: Домодедово, ул. Кирова, с. 28, время — с 10:00 до 10:20; адрес: ул. Гагарина, д. 37, время — с 10:30 до 10:40.

г. о. Ленинский, адрес: пос. Совхоза им. Ленина, д. 20б, время — с 10:00 до 10:20; адрес: пос. Развилка, д. 29а, время — с 10:30 до 10:50; адрес: Римский проезд, д. 5 с1, время — с 11:00 до 11:20.

Волонтеры просят заранее дома подготовить все отходы к сдаче. Для этого их необходимо отсортировать по фракциям, а также очистить и высушить. Приносить вторичные ресурсы нужно компактно упакованными.

Что можно будет сдать: макулатуру, металл, стеклотару, пластик, аккумуляторы, электротехнику и другие отходы.

Все организованные мероприятия являются экологическими инициативами, направленными на улучшение инфраструктуры раздельного сбора отходов в Подмосковье.

Сдать будущее вторсырье жители региона могут не только в рамках акций, но и на постоянной основе в более 60 пунктах приема «Мегабак». Ознакомиться с информацией о работе площадок можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.