Сергиево-Посадский регоператор запустил чат-бот для взаимодействия с СНТ

Для удобства жителей Подмосковья региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Сергиево-Посадского кластера запустил чат-бот для взаимодействия с садовыми некоммерческими товариществами. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

При помощи онлайн-сервиса жители могут решить любые вопросы, связанные с вывозом твердых коммунальных отходов, договорными отношениями, а также уточнить нюансы по расчетам.

Что можно сделать с помощью @SNT_RO_bot?

отправить обращение;

оформить заявку на вывоз отходов;

решить вопрос по заключению договоров на вывоз ТКО;

уточнить информацию об оплате услуг по обращению с ТКО.

В зону обслуживания Сергиево-Посадского регионального оператора входят муниципальные и городские округа, включая: Сергиево-Посадский, Пушкинский, Талдомский, Дмитровский, Мытищи, Долгопрудный, Дубна, Королев, Химки, Лобня.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.