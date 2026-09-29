Семья Зининых в округе Шатура получила газ в новом доме

Многодетная семья Зининых этой осенью переехала в новый дом в Рошале и подключила его к газу по программе «Социальная газификация». От подачи заявки до завершения работ прошло четыре месяца, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Артем и Юлия Зинины переехали в новый дом вместе с тремя сыновьями — Данилой, Никитой и Добрыней. Семья узнала о праве на льготу в МФЦ, где ей помогли подать заявку. После ее одобрения на портале Госуслуг с Зиниными связался куратор, и к дому начали строить газопровод.

«Котел работает на самом минимуме, дома тепло, уютно, хорошо», — рассказал Артем Зинин.

Мастер аварийно-диспетчерского участка АО «Мособлгаз» в Рошале Алексей Нехин пояснил, что для семьи бесплатно провели газопровод до участка, выполнили работы на участке и впервые пустили газ. Зининым также выделили средства на оборудование. Они выбрали более дорогую модель котла и доплатили 10 тыс. рублей.

Для участия в программе дом должен быть зарегистрирован, через населенный пункт должен проходить распределительный газопровод, а газ можно использовать только для бытовых нужд — отопления и приготовления пищи. Помимо многодетных семей, льготы доступны представителям еще 16 категорий граждан. Подать заявку можно через Госуслуги, МФЦ или газораспределительную организацию.

За время действия программы жители Рошаля подали 175 заявок на подключение газа, 155 из них уже исполнены. С начала 2026 года по региональным льготам газ подвели к 20 домовладениям в муниципальном округе Шатура.

Инициативы по нацпроекту «Семья» помогают родителям чувствовать себя увереннее и строить планы на будущее. Разработана комплексная система помощи. Например, многодетные родители могут рассчитывать на льготы при оплате ЖКХ, бесплатное питание в школах, проезд, посещение спортивных и культурных учреждений, а также федеральные и региональные выплаты.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.