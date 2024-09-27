Семье из Коломны подключили газ по программе быстрой газификации

Семья из Коломны вошла в число 500 абонентов филиала «Юго-Восток» «Мособлгаза», которые с начала 2024 года воспользовались услугой «Быстрая газификация», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Когда подавали заявку, не рассчитывали, что уже к осени в доме будет газ. Однако первые осенние заморозки мы встретили с газовым отоплением. Не ожидали, что все произойдет так быстро!» — рассказывает хозяин дома Владимир.

По словам мужчины, в этом частном доме они с супругой проживают полгода и успели прочувствовать затратность электрического отопления. Задумавшись о газе, имели представление, что именно нужно подготовить в доме для газификации. Семье повезло с нахождением газовой трубы: она проходит рядом с их участком. Оставалось оформить документы, принять и оплатить работы по газификации и встретить бригаду газовиков для подключения газа в оборудование.

Участие в программе «Быстрая газификация» — бесплатное. Желающим подвести газ в дом в сжатые сроки, достаточно подать заявку на сайте «Мособлгаза». При этом важно соблюсти следующие критерии:

дом и участок заявителя находятся в населенном пункте с действующей системой газоснабжения;

расстояние от уличного распределительного газопровода до границ земельного участка заявителя не превышает 30 м, не осложнено автотрассой, водными или лесными объектами, железнодорожными путями и прочими препятствиями;

заявитель приобрел оборудование и готов к оперативной подготовке дома к пуску газа, быстрой оплате строительно-монтажных, пусконаладочных работ и договора на техобслуживание;

в доме заявителя готовы системы вентиляции и дымоотведения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.