Село Белый Раст Дмитровского округа подключили к газу

В Дмитровском округе продолжаются работы по подключению домов к газу по президентской программе «Социальная газификация». На днях бригада АО «Мособлгаз» газифицировала дом в селе Белый Раст, сообщает пресс-служба муниципалитета.

«О программе мы узнали по телевизору. Отапливались электричеством, кварцевыми обогревателями. Очень дорого выходило, в районе 20-ти тысяч, если не больше. В морозы так вообще — очень много. Газ для меня — это, прежде всего, экономия на платежах и тепло. Особую благодарность хочу выразить нашему куратору — Бутырскому Кириллу Игоревичу. Именно он приложил все усилия и сделал все, чтобы в наш дом пришел газ. Большое ему спасибо!» — сказала хозяйка дома Юлия Николаевна.

Сегодня заявку на подключение в рамках догазификации можно подать в любое время.

Главное — соответствие адреса газификации критериям Президентской программы: домовладение зарегистрировано; дом находится в населенном пункте, в котором есть действующий распределительный газопровод.

Догазификация дома подразумевает строительство газопроводов до границ земельных участков без привлечения средств жителей.

Строительно-монтажные работы внутри границ участка и подготовка дома к подключению газа производится за счет собственника домовладения.

«Благодаря государственной поддержке жизнь в наших селах становится более комфортной и приятной. Мы продолжаем трудиться над тем, чтобы каждый житель Дмитровского округа мог воспользоваться преимуществами социальной газификации и улучшить свои жилищные условия», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Услуги по строительству предоставляет как АО «Мособлгаз», так и специализированные строительные организации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.