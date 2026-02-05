Щелковский водоканал устранил более 200 засоров в канализации с начала года

Сотрудники Щелковского водоканала с начала 2026 года ликвидировали 201 засор в канализационной сети, в том числе 43 случая за последнюю неделю, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Засоры в канализационных сетях остаются серьезной проблемой, приводящей к сбоям в работе системы водоотведения. С начала 2026 года специалисты Щелковского водоканала устранили 201 засор.

За последнюю неделю аварийно-диспетчерская служба ликвидировала 43 засора, чаще всего выезжая по адресам: улица Орджоникидзе, дом 46А; улица 26 Бакинских комиссаров, дом 22А; улица Калинина, дом 83.

Основными причинами засоров остаются одноразовые салфетки, тряпки и другой мусор, который жители выбрасывают в унитаз. Для предотвращения подобных ситуаций запрещено сбрасывать в канализацию ткани, салфетки, жир, остатки пищи, лекарственные препараты, строительные материалы, наполнители для лотков домашних животных и предметы личной гигиены.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.