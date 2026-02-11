Щелково направило более 2 млрд рублей на модернизацию ЖКХ в 2025 году

В 2025 году в городском округе Щелково на обновление систем ЖКХ выделили свыше 2 миллиардов рублей, а планы на 2026 год обсудили на совещании с участием глав Щелкова, Лосино-Петровского и Фрязина, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2025 году в Щелкове реализовали все 16 запланированных мероприятий по модернизации сетей и котельных. Работы охватили 348 многоквартирных домов, 75 социальных объектов и улучшили качество коммунальных услуг для 55 тысяч жителей.

В 2026 году модернизация продолжится. Среди ключевых проектов — строительство блочно-модульной котельной мощностью 0,7 МВт в рабочем поселке Фряново, реконструкция котельной «ОМК Маркет» на улице Московская и обновление магистральной тепловой сети от котельной № 1 во Фряново.

В Лосино-Петровском в прошлом году провели 8 мероприятий по модернизации теплоснабжения, которые затронули 27 тысяч жителей, 157 многоквартирных домов и 16 социальных объектов. В 2026 году округу выделят 2,5 миллиарда рублей на 15 новых проектов, включая реконструкцию котельных, центральных тепловых пунктов и участков тепловых сетей.

Во Фрязине капитальный ремонт сетей затронул 104 многоквартирных дома и 16 тысяч жителей. В планах — реконструкция котельной № 13 на улице Вокзальная и пяти центральных тепловых пунктов.

Большие работы по модернизации системы теплоснабжения ведутся в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В этом году, в первой половине, проведены большие мероприятия, связанные с анализом теплоснабжения, подготовкой к зиме, состоянием котлов, сетей и многоквартирных домов. Понятно, что программа, которую мы реализуем, очень заметна и очень масштабна», — сказал Воробьев.