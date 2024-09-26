Сборка нового парового котла в Дубне идет по графику

Глава Дубны Максим Тихомиров проверил, как проходит сборка нового современного парового котла в котельной. 90% оборудования для котла уже в Дубне. Только что привезли и новый вентилятор, его предстоит установить. Сейчас подрядчик монтирует каркас для топочной части, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Сейчас задача монтажной группы смонтировать каркас, потом коллектора и между ними трубы соединять», — пояснил главный инженер компании «Энергия-Тензор» Юрий Прохоров.

Новый котел будет использоваться для подготовки горячей воды для микрорайона, а в зимний период — для системы отопления. В отопительный сезон котельная войдет без этого оборудования, котел соберут к декабрю, как и прописано в графике работ. Есть резерв, на подаче тепла это никак не скажется.

«Рисков и отставаний по данным работам нет. Отдельно хочу поблагодарить и бригаду, и руководителей, которые занимаются этим проектом. Оборудование приходило из города Бийска, боялись, что будут риски с поставками, но все поставляется, монтаж идет согласно графику», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Параллельно в городе продолжается замена тепловых сетей на ул. Энтузиастов, сейчас здесь увеличили число бригад.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.