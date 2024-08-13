Сальдо сообщил об аварийном отключении света в Геническом муниципальном округе

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Сальдо: один из округов Херсонской области остался без света

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в личном Telegram-канале сообщил, что в Геническом муниципальном округе региона произошло аварийное отключение электроэнергии, но проблему уже начали устранять.

Что стало причиной аварийного отключения света, не уточняется. По словам Сальдо, аварийные бригады уже работают на месте поломки.

«В ближайшее время подача электроэнергии будет восстановлена», — уточнил губернатор.

Ранее Сальдо показал кадры с места прилета ВСУ по многоквартирному дому. В результате происшествия пострадал мужчина.