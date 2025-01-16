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Сальдо сообщил о трудностях в восстановлении энергии в Херсонской области

Специалисты пытались восстановить электроэнергию по линии 150 кВ в Херсонской области, но произошел повторный сбой. Из-за этого электроснабжение пришлось перевести на прежнюю аварийную систему, об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

«На данный момент без света остаются часть города Скадовска и весь район, а также полностью Новокаховский, Голопристанский, Алешкинский муниципальные округа и частично Каховский муниципальный округ», — рассказал Сальдо.

Ситуацию по восстановлению энергии контролируют компетентные специалисты. Причину нарушения подачи энергии части Херсонской области устанавливают. Поломку планируют устранить в кратчайшие сроки.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области произошло аварийное отключение электроэнергии. По словам Сальдо, на устранение неисправности в регионе направлены все силы.