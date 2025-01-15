В Херсонской области произошло аварийное отключение электроэнергии

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Жители нескольких муниципальных образований Херсонской области остались без света из-за аварийного отключения электроэнергии, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

Отключения затронули территории Голопристанского, Алешкинского, Скадовского, Каховского, Каланчакского, Чаплынского муниципальных округов и Новокаховского городского округа.

Сальдо отметил, что работа по устранению последствий аварии уже ведется. Ее проводят специалисты ГУП «Херсоноблэнерго».

Губернатор добавил, что на скорейшее восстановление электроснабжения направлены все необходимые силы.

Ранее ВСУ ударом по Херсонской области убили женщину и ранили мужчину. По словам Сальдо, киевский режим намеренно направил боевой дрон на гражданскую машину.