сегодня в 11:33

ВСУ новым ударом по Херсонской области убили женщину и ранили мужчину

Херсонская область снова подверглась атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате обстрела с помощью FPV-дрона погибла 76-летняя мирная женщина и травмирован мирный 57-летний мужчина, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По данным Сальдо, киевский режим намеренно направил боевой дрон на гражданский легковой автомобиль в Старой Збурьевке Херсонской области. Из-за вражеских действий погибла невинная женщина.

«Рядом с собственным домом погибла 76-летняя женщина. Получивший ранения 57-летний мужчина доставлен в Скадовскую ЦРБ», — рассказал губернатор.

Сальдо подчеркнул, что представители киевского режима, судя по всему, потеряли остатки морали и нравственности, раз намеренно убивают мирных жителей. За эти действия им нет никакого прощения.

Ранее ВСУ обстреляли в Херсонской области автозаправочную станцию. В итоге погиб 64-летний оператор АЗС.