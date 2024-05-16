С начала весны налажена бесперебойная подача воды в более 400 МКД Подмосковья

С начала весны управляющие компании Подмосковья отработали 469 задач по устранению перебоев горячего и холодного водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба ГУСТ региона.

Холодная вода должна быть доступна непрерывно и круглосуточно в течение всего года. Перерывы допускаются не более 8 часов в сумме за месяц и не более 4 часов разово. То же самое относится и к горячей воде — она также должна предоставляться непрерывно в течение года. Помимо этого, раз в год ведется плановое отключение для проведения профилактических работ продолжительностью до 14 дней.

Так, необходимые работы проведены в Одинцовском городском округе. К примеру, на улице Маршала Жукова восстановили непрерывную подачу горячей воды в дом № 33, а также в дом № 2 на Каштановой улице и в дом № 8 в поселке Назарьево. Устранена неисправность в подаче холодной воды в дом № 17 на Можайском шоссе, в дом № 21 на улице Маршала Жукова и дом № 2 в квартале Маяковского в городе Звенигород.

Если в доме проблемы с подачей воды, можно оставить заявку по короткому номеру 122*4, где звонок примет робот Женя. Или обратиться в единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО. Управляющая организация обязана взять заявку и исполнить ее в регламентные сроки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.