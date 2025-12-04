сегодня в 17:06

С начала года в Подмосковье капитально отремонтировали 2 тыс домов

В Московской области активно реализуется программа капитального ремонта многоквартирных домов. На сегодняшний день полный комплекс работ уже выполнен в 2 тыс. домов. Всего же программа охватывает более трех тысяч зданий, и ее реализация в будущем улучшит жилищные условия для свыше 250 тыс. подмосковных семей. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что в Подмосковье самая большая программа капремонта среди регионов.

Так, уже заменено 169 лифтов;

отремонтировано порядка 1,1 тыс. кровель;

обновлено 469 фасадов;

модернизировано 3 339 сетей водоснабжения, отопления и электроснабжения.

Муниципалитеты-лидеры по выполнению работ:

Волоколамский;

Зарайск;

ЗАТО Восход;

Лотошино.

В них годовой план уже выполнен на 100%.

Также на высокой стадии готовности находятся работы в Бронницах, Власихе, Истре, Лыткарино, Домодедово и Электростали.

Ход работ контролируется экспертами управления технического надзора капитального ремонта Московской области, которые ежедневно выезжают на объекты и следят за недопущением нарушений строительства или их своевременным устранением.

Всего с 2014 года в Подмосковье отремонтировано 19 тыс. домов — жилищные условия улучшены для 3 млн граждан.

Адреса домов и перечень запланированных мероприятий можно найти на интерактивной карте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.