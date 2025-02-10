С 1 марта в РФ за отопление нужно будет платить только в отопительный сезон

С 1 марта 2025 года в России меняется порядок оплаты за отопление. Так, платить за него нужно будет только в отопительный сезон, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского.

C 1 марта регионам запретят взимать плату за отопление равномерно в течение года. С этого времени платежи будут начисляться только в те месяцы, когда тепло подается в квартиры, то есть в отопительный сезон.

Депутат отметил, что изменения направлены на повышение прозрачности оплаты ЖКУ. По его словам, многие собственники ранее, когда платеж разбивали на год, задавались вопросом, за что именно они платят летом. Теперь же каждый житель сможет это проконтролировать.

При этом Якубовский указал на минусы такой системы. Он считает, что в осенне-зимний период платить за отопление придется больше, чем при равномерных платежах.

Депутат добавил, что те регионы, которые уже перешли на равномерную оплату, сохранят данную систему.

По данным синоптиков, с субботы по 18–19 февраля в Москве ночью столбики термометров могут опуститься до минус 10 градусов. Ранее в Москве повысили температуру отопления перед похолоданием.