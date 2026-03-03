Руководство Мособлгаза проведет встречу с жителями Боково 12 марта

В деревне Боково Богородского округа 12 марта в 17:00 пройдет встреча с руководством АО «Мособлгаз». Жители смогут задать вопросы о газификации и эксплуатации оборудования, сообщает пресс-служба мособлгаза.

Встреча состоится у памятника погибшим воинам. Принять участие приглашают жителей деревни, которые планируют подключить дома к газу или уже пользуются газовым оборудованием и нуждаются в консультации.

На мероприятии можно будет обсудить сроки подключения к газу, особенности эксплуатации оборудования, а также другие вопросы, связанные с газификацией частных домов.

Жители, у которых вопросы возникли заранее, могут направить их до 5 марта 2026 года на электронную почту lurogacheva@noginsk.mosoblgaz.ru. Специалисты подготовят развернутые ответы и озвучат их во время встречи.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.