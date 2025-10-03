Руководитель УТНКР Подмосковья провел рабочий визит в Мариуполе

Генеральный директор управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству ЖКХ Московской области, Максим Гущин и его заместитель Дмитрий Буравлев посетили строительные объекты в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Провели рабочую встречу на территории Орджоникидзевского района, наиболее пострадавшего в ходе боевых действий. В мероприятии приняли участие эксперты, представители подрядных организаций, а также жители домов.

«Основная цель строительного контроля — это обеспечение качества и безопасности на каждом этапе. Мы следим за соответствием проекта, за применением сертифицированных материалов, чтобы в итоге жильцы получили новое, современное и надежное жилье», — сказал Максим Валерьевич.

На одном из объектов визита — многоквартирном доме около 60 строителей из Подмосковья работают сразу по всем направлениям: от восстановления конструкций до отделки квартир. Уже завершен демонтаж и гидроизоляция фундамента. Сейчас рабочие заливают бетонные перекрытия, возводят стены, утепляют фасады и обновляют инженерные системы.

«Ваша работа, как уже было отмечена, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. Военные осознанно идут на риск, готовясь к защите Родины. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая Победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — обратился ранее к экспертам стройконтроля министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Строительный контроль и оперативность подрядчиков — это две стороны одного процесса. Эксперты внимательно проверяют качество, а строители стараются выполнять работы в максимально сжатые сроки. Благодаря этому у жителей Мариуполя появляется главное — уверенность, что возвращение домой все ближе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.