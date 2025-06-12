Рост тарифов ЖКХ с 1 июля: как изменятся платежи россиян

С начала июля россияне столкнутся со значительным повышением платы за коммунальные услуги — в среднем на 11,9%, рассказала агентству «Прайм» аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина.

По данным эксперта, в отдельных регионах рост достигнет 21,1%, и лишь несколько субъектов Федерации смогут ограничиться более умеренным повышением в пределах 8,6%.

Минэкономразвития уже пересмотрело свои прогнозы в сторону увеличения: если ранее на 2026 год планировался рост на 5,4%, то теперь ожидается почти двукратное увеличение — до 9,8%. Аналогичная ситуация и с прогнозами на 2027 год, где показатель скорректирован с 4,8% до 7,9%.

На фоне предстоящего повышения эксперты рекомендуют обратить внимание на несколько вариантов оптимизации расходов.

Это могут быть общедомовые приборы учета, которые позволяют точно фиксировать потребление ресурсов и избегать переплат.

Жилищные субсидии — доступны для семей, у которых расходы на ЖКУ превышают установленный в регионе процент от дохода.

Энергоэффективные решения — замена ламп, установка регуляторов отопления и другие меры помогают сократить потребление.