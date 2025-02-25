Россиянам пояснили, зачем ввели новый порядок оплаты счетов за электричество

Минэнерго рассказало о планах использовать новый порядок оплаты счетов за электричество. Доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин заявил, что этот порядок поможет снизить нагрузку на электросети, сообщает « Прайм ».

С 1 января в РФ начисляют плату за электричество по разным тарифам. Основная задача такого нововведения — не допустить нелегальную добычу криптовалют. Минэнерго России старается замедлить рост стоимости электричества, переходя на оплату счетов по максимальной заявленной мощности (принцип «бери или плати»), а не с учетом фактического потребления.

Осянин считает, что такой шаг даст возможность оптимизировать создание сетей. Еще это позволит равномерно распределять нагрузку и уменьшить вероятность аварий, перебоев в электроснабжении.

«Основной целью нового порядка оплаты является повышение эффективности использования электроэнергии и снижение нагрузки на электросети», — добавил доцент.

Ранее поставщик световых решений ST Luce порекомендовал россиянам изучить тарифные планы на электричество у своего поставщика. Возможно, таким образом получится подобрать более выгодный тариф. Также электричество рекомендуется потреблять с 23:00 до 07:00 — в этот период оно стоит дешевле всего.