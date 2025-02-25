Эксперты рассказали россиянам, как сэкономить на электричестве дома

В условиях роста тарифов и экономической нестабильности россияне ищут эффективные способы уменьшения расходов на энергопотребление. В разговоре с РИАМО поставщик световых решений ST Luce дал несколько советов, которые помогут уменьшить траты на электроэнергию.

Энергетические компании предлагают разные тарифные планы, учитывающие сезонность и время использования электроэнергии. По словам специалистов, первым шагом к разумной экономии может стать изучение существующих тарифов и подбора подходящего под индивидуальные потребности человека.

Эксперты рекомендуют обратить внимание на время использования бытовых приборов. Существует три тарифные зоны, где ночной период (23:00-7:00) является самым выгодным для потребления электричества. Напротив, пиковые часы (8:00-11:00 и 20:00–22:00) предлагают самые высокие цены. Промежуточные тарифы действуют в полупиковой зоне: утром (7:00-8:00), днем (11:00-20:00) и вечером (22:00-23:00).

Значительную часть электроэнергии потребляют крупные бытовые приборы. Максимальные затраты приходятся на работу холодильного оборудования, систем кондиционирования, стиральных машин и обогревательных устройств. Признаком высокого энергопотребления является нагрев техники во время работы.

Ощутимо сократить расходы на оплату счетов поможет замена старой техники на современные энергоэффективные модели, которые маркируются специальными классами. При покупке новой техники стоит обращать внимание на эту классификацию, состоящую из семи уровней.

Чтобы сэкономить, эксперты рекомендуют выбирать технику с маркировкой А, особенно A+++, A++ или А+ — такие устройства помогут снизить расходы на электричество почти вполовину. Существенную экономию также обеспечат приборы класса В и С, потребляющие на четверть и 5% меньше энергии соответственно.

Средний уровень энергопотребления отмечен желтой маркировкой — это классы D и E, расходующие 100-110% стандартной нормы энергии. А вот приобретать технику классов F и G крайне невыгодно — эти энергоемкие устройства «съедают» на 25% больше электричества, что существенно увеличит ваши счета за коммунальные услуги.

Как сократить расходы на энергию в вашем доме

Сэкономить на платежах по электроэнергии также поможет качественное утепление жилья. Установка современной теплоизоляции на чердаке и в подвальном помещении поможет сохранить драгоценное тепло в холодное время года, если семья живет в частном доме. Если же речь идет о квартире, специалисты советуют проверить все окна и двери на наличие щелей — через них уходит до 40% тепла. Устранение даже небольших зазоров существенно снизит потребность в обогревателях.

Грамотный подход к энергосбережению не только позволит экономить семейный бюджет, но и создаст приятный микроклимат в помещениях.

Как сэкономить на освещении

Еще одним советом для экономии денег на электричестве является установка светодиодных ламп — они помогут сократить затраты на освещение до 80% по сравнению с традиционными источниками света. LED-лампы не только экономичны, но и служат значительно дольше обычных, при этом их освещение более интенсивное.

Дополнительную экономию обеспечит установка «умных» датчиков, которые автоматически регулируют яркость света в зависимости от естественного освещения, что позволяет оптимизировать энергопотребление. А датчики движения включают свет только при обнаружении активности в помещении, исключая бесполезную работу освещения в пустых комнатах.

Современные технологии освещения — это не просто удобство, а реальный способ значительно сократить счета за электроэнергию. Комбинация LED-ламп с системой автоматического управления светом поможет создать энергоэффективное пространство и существенно уменьшить расходы на электричество.

О тепле

Самая большая статья расходов в доме — это обогрев и кондиционирование. Чтобы оптимизировать затраты, рекомендуется установить программируемые термостаты. Они автоматически отрегулируют температуру, когда вы спите или находитесь вне дома. Не забывайте также про регулярную очистку фильтров и вентиляции — это обеспечит максимальную эффективность работы климатического оборудования и поможет сэкономить.

Хотя внедрение автоматизированных систем требует первоначальных вложений и тщательного планирования, в долгосрочной перспективе это позволит сократить расходы на электроэнергию. Главное — грамотно настроить оборудование под индивидуальные потребности.