Россиянам объяснили, как подать заявку в управляющую компанию через «Госуслуги.Дом»

Подать заявку в УК теперь можно через приложение «Госуслуги.Дом»

Владельцы подтвержденных объектов недвижимости теперь могут подать заявку в управляющую компанию с помощью мобильного приложения «Госуслуги.Дом». Сервис предназначен для решения жилищно-коммунальных проблем. Теперь в нем можно отправить заявку в управляющую компанию.

Для этого нужно нажать на кнопку «Подать заявку» на главной странице или на кнопку «Новая заявка» во вкладке заявки. Если пользователь планирует отправить заявку в Техподдержку, то нужно нажать на иконку наушников в шапке приложения.

На экране заявки отобразится текст помощника. Необходимо ответить на его вопросы, описать проблему и по возможности приложить фотографию. Если заявка связана с объектом недвижимости, она будет обработана управляющей компанией, если с работой мобильного приложения, то ей займется Техническая поддержка.

Посмотреть статус выполнения и список заявок можно в разделе «Заявки». В списке отображается дата создания, тема, номер и статус выполнения (отправлена/в работе/исполнена). Если оценка переведена в статус «завершена», то можно оценить ее выполнение и поставить «ответом удовлетворен», «частично удовлетворен» или «неудовлетворен».

Если срок исполнения истек, а заявка не была обработана, на экране появится сообщение от помощника: «Видите ли вы изменения по вашему вопросу?». При выборе варианта «ничего не изменилось» появится предложение отправить жалобу в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ).

Заместитель министра по строительству и ЖКХ Константин Михайлик сообщил, что за последнюю неделю пользователями приложения «Госуслуги.Дом» стали более 120 тысяч человек, а общее количество зарегистрированных в приложении россиян превысило четыре миллиона.

С помощью приложения у граждан есть возможность отставить обращение в управляющую компанию. Этим правом активно пользуются жильцы многоквартирных домов. Количество заявок уже превысило 1,2 миллиона штук.