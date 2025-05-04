«Россети» восстановили электричество в 760 населенных пунктах Подмосковья

Специалисты группы «Россети» успешно восстановили подачу электричества в 760 населенных пунктах Московской области после урагана, который произошел 2 мая. Для ускорения ремонтных работ, привлекли дополнительные бригады энергетиков из Центрального и Приволжского федеральных округов, сообщает пресс-служба группы «Россети».

Благодаря перегруппировке сил удалось полностью восстановить электричество в округах Пушкинский, Рузский, Мытищи. Еще было восстановлено электроснабжение в большей части понесших урон из-за стихии потребителей в северной части Подмосковья. Речь идет, в частности, о городских округах Талдомский, Клин, Дмитров, Солнечногорск.

Там энергетики до сих пор работают на тяжелых участках — тех, где во время урагана деревья опять упали на заново установленные или восстановленные линии электропередач.

Специалисты «Россетей» также отрабатывают заявки в потребительской сети 0,4 кВ. Оказывается помощь в ремонте и восстановлении на абонентских участках электросетей СНТ и коттеджных поселках, которые сами используют внутреннее сетевое хозяйство.

Сотрудники «Россетей» работают круглосуточно, чтобы восстановить электричество для клиентов. Для ремонта на болотах и в лесах привлекли болотоходы, а также иную специальную технику. Также были привезены на место начало циклона около 100 передвижных источников электроснабжения. Они питают социально значимые объекты и потребителей.

2 мая из-за урагана в Московской области были обесточены 237 линий электропередачи и 4,4 тыс. трансформаторных станций. Без электричества временно остались 26 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что всю ночь специалисты восстанавливали электричество в населенных пунктах, в которых случились аварии. Было созвано заседание штаба.

«Все необходимое, чтобы вернуть свет в каждый дом, будет сделано в кратчайшие сроки», — подчеркнул Воробьев.