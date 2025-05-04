«Россети»: в Подмосковье стартовал последний этап восстановления энергоснабжения

Энергетики приступили к последнему этапу восстановления линий электропередачи в Московской области на севере и северо-западе региона, где линии пострадали сильнее всего в ночь на 2 мая от непогоды, об этом сообщили в компании «Россети Московский регион» .

«Помимо городских округов Пушкинский, Мытищи, Рузский, подано напряжение практически во все ранее обесточенные населенные пункты Сергиево-Посадского городского округа. Завершаются работы по подключению электроэнергии у потребителей Талдомского городского округа. На данный момент подача электроэнергии возобновлена в более чем 770 населенных пунктов», — говорится в сообщении энергетической компании.

В оперативном формате специалисты продолжают восстанавливать сети в Клину, Дмитрове и Солнечногорске. В некоторых участках области могут наблюдаться нарушения в подаче энергии, это связано с падением веток деревьев из-за сильного ливня, который прошел днем 4 мая, но энергетики и спасатели держат ситуацию на контроле и стараются максимально быстро устранить поломки.

Там, где линии электропередачи уже восстановлены, стартовали работы по потребительским заявкам на сетях 0,4 кВт. Работы ведутся как в коттеджных поселках, так и в СНТ.

В те СНТ, которые обслуживают свои электросети сами, энергия будет подана только после письменного подтверждения, что сами сети не повреждены. Для координации работы и информирования потребителей работает телефон «Светлой линии» 8-800-220-0-220.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что большая часть региона снова подключена к энергоподаче. Энергетики и сотрудники МЧС продолжают работу.