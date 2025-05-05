«Россети Московский регион» выполнили более 1,3 тыс заявок жителей Подмосковья

Энергетики «Россети Московский регион» восстанавливают жителям региона электроснабжение после аномального майского снегопада. Они выполнили более 1,3 тыс. индивидуальных заявок, сообщает пресс-служба компании в Telegram-канале .

Специалисты ведут работы по подключению абонентов по потребительской сети 0,4 кВ. Сюда же входят СНТ, ДНТ и коттеджные поселки, которые сами обслуживают свои электросети.

Энергетики компании напомнили, что для подачи напряжения в такие населенные пункты необходимо письменное подтверждение об отсутствии повреждений. По вопросам координации работы и информирования можно обратиться по телефону «Светлой линии» 8-800-220-0-220.

Специалисты «Россети Московский регион» также проводят работы по восстановлению электроснабжения в Дмитровском округе. Туда были направлены дополнительные силы и средства.

В ночь с 1 на 2 мая в Московской области прошел сильный снегопад, который привел к падению деревьев и обрыву линий электропередачи. Больше всего от непогоды пострадали Талдом, Дмитров, Солнечногорск и Сергиев Посад.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что основная часть Подмосковья уже снова подключена к энергосети, однако работы еще ведутся.

«Основную часть обрушившихся деревьев успешно распилили и увезли. Ситуация улучшается с каждым часом. Все сотрудники работают в круглосуточном режиме, чтобы восстановить свет и тепло в домах жителей», — отметил губернатор.