«Россети Московский регион» выявили незаконное потребление света на 2,1 млрд руб

Специалисты компании «Россети Московский регион» выявили признаки бездоговорного потребления электроэнергии на объекте по производству электрической энергии и мощности (генерации) — газотурбинной электростанцией (ГТЭС) «Терешково», принадлежащей ООО «Росмикс». В рамках процессуальных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов при участии работников «Россети Московский регион» произведен осмотр места происшествия и выявлен факт бездоговорного потребления, размер которого по предварительному расчету может составить около 2,1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам осмотра было обнаружено, что к электросетевому оборудованию указанной ГТЭС были самовольно присоединены электроустановки неустановленных потребителей.

При этом ГТЭС «Терешково» и ООО «Росмикс» умышленно уклонились от оформления надлежащего технологического присоединения и заключения с ПАО «Россети Московский регион» договора оказания услуг по передаче электрической энергии. Также специалисты блока безопасности компании «Россети Московский регион» зафиксировали иные нарушения требований законодательства, регламентирующих деятельность профессиональных участников рынка купли/продажи электроэнергии.

Анализ балансов производства и потребления мощности газотурбинной станции показал аномальный рост потребления электроэнергии объектом генерации на собственные нужды: порядка 18-20 млн кВт*ч в месяц, что составляет более 20% от общей выработки станции, с одновременным снижением отпуска электроэнергии в сеть ПАО «Россети Московский регион». Это подтвердило наличие нагрузки, не связанной с технологическим процессом производства электрической энергии (мощности), то есть указывало на факт самовольного присоединения к мощностям станции сторонних потребителей электроэнергии, без согласования и злоупотребляя доверием ПАО «Россети Московский регион».

В настоящее время все собранные материалы переданы в правоохранительные органы, продолжается процессуальная проверка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.