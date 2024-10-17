«Россети Московский регион» приняли участие в тренировке по гражданской обороне

Компания «Россети Московский регион» приняла участие в штабной тренировке по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и организациями. Руководил тренировкой заместитель министра чрезвычайных ситуаций РФ генерал-полковник Виктор Яцуценко, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Целью тренировки стало совершенствование практических навыков управления гражданской обороной, отработка слаженности действий и формирование эффективных механизмов по координации действий в ходе выполнения мероприятий ГО.

В «Россети Московский регион» для руководства тренировкой был создан штаб во главе с первым заместителем генерального директора — главным инженером Дмитрием Гвоздевым.

Тренировка проводилась в два этапа. На первом этапе каждый филиал «Россети Московский регион» актуализировал и уточнил планы ГО, было проверено функционирование систем связи и управления, готовность к действиям дежурных служб при получении в установленном порядке сигналов оповещения.

На втором, практическом этапе выполнялись мероприятия по защите населения и материальных ценностей. В частности, в филиале «Восточные электрические сети» их выполнение обеспечили порядка 90 руководителей, специалистов и работников различных подразделений филиала. Руководил штабной тренировкой в ВЭС директор филиала Федор Гутнев.

В ходе тренировки в филиале ВЭС был проведен смотр готовности профессионального аварийно-спасательного формирования (ПАСФ), сформированного в 2013 году. В настоящее время в ПАСФ насчитывается 149 сотрудников и 39 автомобилей. Сотрудники экипированы необходимыми средствами индивидуальной защиты и оснащены инструментом для выполнения поставленных задач. Проверка готовности ПАСФ к действиям по предназначению осуществлена руководителем сектора ГО филиала Валерием Арзамазовым.

В процессе тренировки были задействованы также нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне филиала — санитарный пост, пост радиационного и химического наблюдения, а также звено по обслуживанию защитного сооружения гражданской обороны г. Ногинск.

Мобильной бригадой № 2 Ногинского района электрических сетей и оперативно-выездной бригадой Истомкинской группы подстанций ВЭС были развернуты пункты выдачи средств индивидуальной защиты органов дыхания и проведено укрытие бригад в защитном сооружении ГО.

Подводя итоги тренировки, директор Восточных электрических сетей Федор Гутнев дал положительную оценку ее участникам, отметив четкие, слаженные действия персонала и руководителей, должный уровень оснащения и организации взаимодействия в объектовом звене ГО и ЧС функциональных подсистем РСЧС Минэнерго России и МОСЧС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.