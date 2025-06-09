Рогов: массовое отключение электричества произошло в Запорожской области

В Запорожской области произошла внештатная ситуация, которая повлекла за собой массовое отключение электричества, сообщает председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

В Telegram-канале он сообщил, что специалисты уже работают над решением проблемы и выясняют, какая ситуация привела к массовому отключению электричества.

В Минэнерго региона рассказали о завершении аварийно-восстановительных работ. Потребителей уже подключают к энергоснабжению.

Ранее в Омске случился краткосрочный блэкаут — электричество пропадало в разных частях города. Жители пожаловались, что свет резко вырубился, также снизился напор воды в кранах. Еще они рассказали, что отключению электричества предшествовал сильный гул, потом был слышен звук, похожий на взрыв.