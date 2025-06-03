Короткий блэкаут: Омск на непродолжительное время погрузился во тьму

В Омске вечером во вторник случился краткосрочный блэкаут — электричество пропадало в разных частях города, сообщает Mash .

Жители пожаловались, что свет резко вырубился, также снился напор воды в кранах. Еще они рассказали, что отключению электричества предшествовал сильный гул, потом был слышен звук, похожий на взрыв.

Момент отключения электроэнергии попал на городские камеры видеонаблюдения. На кадрах можно заметить яркую вспышку. Предположительно, все дело в резком скачке напряжения.

До этого от «Россетей» поступало предупреждение о режиме повышенной готовности, связанном с возможными грозами, ливнями и сильным ветром.