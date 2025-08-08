Робот «Добродел» проанализировал свыше 4,2 млн проблем от жителей Подмосковья

С декабря 2022 года робот «Добродел» стал мощным помощником в сервисе «Решаем проблемы вместе». За это время он проанализировал более 4,2 млн проблем, о которых сообщили жители региона через сервис, и сократил среднее время модерации сообщений на 31% — с 24 до 16,5 часов. Об этом сообщает пресс-служба министерства Госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

На старте проекта ИИ-помощник определял тематику сообщения по фотографии. Теперь же он одновременно по фото и тексту классифицирует проблемы, о которых сообщают жители региона, и в 50% случаев сам отправляет сообщение в работу ответственному блоку.

С начала 2025 года свыше 348 тыс. сообщений прошло автомодерацию без привлечения специалистов — это ускоряет время передачи задачи на исполнение буквально до нескольких минут.

Сейчас робот «Добродел» присваивает проблеме нужную категорию по 816 тематикам.

Ознакомиться с этой и другими практиками внедрения технологий искусственного интеллекта в Московской области можно на портале «Цифровой регион».

Внедрение и содействие в разработке технологий искусственного интеллекта отвечает целям национального проекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.