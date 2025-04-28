сегодня в 13:10

Стал известен режим работы клиентских офисов МосОблЕИРЦ в майские праздники, передает пресс-служба компании.

1, 2 и 4 мая, а также 8, 9 и 11 мая клиентские офисы расчетного центра будут закрыты.

3 и 10 мая офисы работают в обычном режиме по расписанию субботы.

30 апреля и 7 мая — накануне выходных праздничных дней — офисы закроются на час раньше обычного времени.

Передать показания, проконсультироваться со специалистом и оплатить счета можно не выходя из дома — в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Получить справочную информацию и передать показания можно по телефону 8-499-444-01-00 ежедневно с 8.00 до 22.00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.