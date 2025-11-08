Решилась проблема со счетом за ЖКУ на сумму 11,5 млн рублей у девушки на Амуре

Проблема со счетом за коммуналку за квартиру в Амурской области решилась у девушки. До этого ей выставили квитанцию за воду в жилье площадью 33 квадратных метра в размере 11,5 млн рублей, сообщает « 112 ».

Об инциденте стало известно 3 ноября. 30-летняя Лилия в данный момент живет в Ярославле. Однако она регулярно платит за коммуналку в квартире на родине в Амурской области. Размер счета удивил девушку, поскольку жилье пустует уже длительное время. В квитанции было указано, что холодной воды там потребили в размере 100 млн литров.

Девушка позвонила на горячую линию РКЦ. Там специалисты объяснили, что была допущена ошибка. Итоговая сумма за коммунальные услуги составила 223 рубля.

По словам работницы РКЦ, причина столь большого начисления заключается в сбоях в системе, а также «незанесенной единичке». Ошибка была допущена из-за «человеческого фактора».

