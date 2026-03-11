РЭО: Северный Кавказ нарастил темпы создания инфраструктуры по переработке отходов

Северокавказские регионы демонстрируют ускоренное развитие инфраструктуры, предназначенной для переработки отходов. Им удалось свести к минимуму нарушения графиков реализации «дорожных карт» в сфере обращения с отходами. Ключевыми этапами этих планов являются подбор территории, оформление концессионных соглашений, создание проектной документации, успешное прохождение государственной экспертизы, старт строительных работ и, наконец, ввод объектов в эксплуатацию, сообщила пресс-служба РЭО.

В масштабах всей страны насчитывается 290 контрольных точек, по которым было допущено отставание от графика. При этом на Северо-Кавказский федеральный округ приходится лишь 3 таких просрочки. В числе регионов-лидеров с наименьшим числом отклонений от плана также оказались Южный федеральный округ, где зафиксировано 12 случаев, и Уральский федеральный округ с 17 случаями.

Ситуация в других округах выглядит следующим образом: в Центральном федеральном округе отмечена 21 просрочка, в Сибирском — 29. В Приволжском федеральном округе количество отставаний достигло 34, а в Северо-Западном — 40.

«Особого внимания требует ситуация в Дальневосточном федеральном округе. На регионы Дальнего Востока приходится почти половина всех просроченных контрольных точек страны — 134 из 290. Мы это связываем со сложностями подбора земельных участков на территории ДФО, а также промедлением указанных регионов в подготовке проектно-сметной документации», — сказали в пресс-службе РЭО.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена в соответствии с Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная миссия заключается в построении в России целостной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Начиная с 2025 года, в стране действует новый национальный проект «Экологическое благополучие». Одно из его ключевых направлений ставит амбициозную цель: сформировать экономику замкнутого цикла. К 2030 году планируется обеспечить сортировку всего объема ежегодно образующихся ТКО, сократить долю захоронения отходов до уровня не более 50%, а также вовлекать в хозяйственный оборот в качестве вторичных ресурсов и сырья минимум 25% отходов производства и потребления.