РЭО: по всей России пройдут акции по сбору новогодних елок

Российский экологический оператор (РЭО) совместно с Движением «Экосистема» инициирует всероссийскую акцию «Елковорот», в рамках которой будет организован сбор новогодних елей для их последующей переработки. Для удобства граждан будет обновлена интерактивная карта пунктов приема на платформе «Уберу», а к участию привлечены региональные операторы по обращению с ТКО по всей стране, сообщила пресс-служба РЭО.

«Сбор и переработка новогодних елок — это простой и понятный для людей шаг к экологичным привычкам. Такие акции позволяют сократить объемы захоронения органических отходов, снизить нагрузку на полигоны и показать, как даже сезонные отходы могут возвращаться в хозяйственный оборот. Для нас важно, чтобы у жителей во всех регионах была возможность сдать елку правильно», — отметили в пресс-службе РЭО.

Движение «Экосистема» создает единый информационный портал «Елковорот», где будет концентрироваться актуальная информация о пунктах приема хвойных деревьев во всех субъектах РФ. По оценкам движения, к Новому 2026 году россияне купят порядка 500 тысяч живых елей, которые после праздников могут обрести вторую жизнь при грамотной утилизации.

Как отметил председатель Совета Движения «Экосистема» Андрей Руднев, выброшенные на свалки ели разлагаются десятилетиями, выделяя парниковые газы, поэтому объединение данных о пунктах сбора на единой карте позволит людям легко находить ближайшие точки и отправлять деревья на переработку.

Интерактивная карта разработана вместе с сервисом «Уберу» от ППК РЭО и в данный момент пополняется информацией. Добавлять точки приема могут представители регионов, общественных объединений и партнеры проекта. Логистику сбора обеспечат местные партнеры, а дальнейшая судьба елей — переработка в щепу, передача в зоопарки, приюты или фермерские хозяйства — будет определяться в каждом субъекте с учетом местной инфраструктуры.

После переработки деревья превращаются в щепу, которую можно использовать для обустройства экотроп, в качестве подстилки для животных или при подготовке лыжных трасс. Из ста елей получается примерно 0,4 кубометра щепы. По расчетам организаторов, переработка 500 тысяч новогодних деревьев позволит обеспечить кормом и материалами десятки тысяч животных.

На сайте проекта «Елковорот» также опубликованы правила подготовки елей к сдаче, размещены интерактивные элементы и экотрекер. С его помощью участники могут фиксировать факт сдачи дерева, накапливать экобаллы и получать именные сертификаты за участие в акции.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана Указом Президента 14 января 2019 года. Ее ключевая задача — формирование комплексной системы обращения с ТКО в России. С 2025 года в Российской Федерации вместо завершившегося в 2024 году нацпроекта «Экология» реализуется новый национальный проект «Экологическое благополучие». В одном из его направлений поставлена цель по формированию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, захоронение не более 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот как минимум 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов.