РЭО: ассоциации «Ресурс» и «Чистая страна» завершили процедуру реорганизации

Процедура реорганизации, в ходе которой Ассоциация «Чистая страна» была присоединена к Ассоциации «Ресурс», завершена. Решения об этом были утверждены на внеочередных общих собраниях членов обеих организаций 18 декабря 2025 года. В ближайшее время необходимые документы будут направлены в соответствующие государственные органы, сообщила пресс-служба РЭО.

«Консолидация профессионального сообщества способствует повышению эффективности отраслевого диалога и формированию единых подходов к развитию экономики замкнутого цикла. Объединение усилий профильных ассоциаций позволяет системно решать задачи инфраструктурного развития, тарифного регулирования и внедрения современных технологий в сфере обращения с отходами», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

РЭО ранее выступил в поддержку этого объединения. Генеральный директор ППК «РЭО» Ирина Тарасова подчеркивала, что усиление отраслевых объединений ведет к повышению эффективности всей системы обращения с отходами и распространению лучших практик.

Итогом слияния станет создание единой отраслевой ассоциации «Чистая страна — Ресурс». Решение об объединении было принято ранее.

«Для нас, по сути, процедура реорганизации завершена. Мы работаем как одно целое с 7 ноября этого года. В рамках состоявшихся заседаний вместе с членами обсудили приоритетные направления деятельности, а также задачи на краткосрочную перспективу. В частности, дальнейшее стимулирование развития экономики замкнутого цикла, поддержку операторов по обращению с ТКО и товаропроизводителей. Отдельное внимание уделено и тарифному регулированию», — отметил исполнительный директор ассоциаций «Ресурс» и «Чистая страна» Борис Прокопьев.

Ассоциация «Ресурс», созданная при поддержке РЭО в 2021 году, консолидирует отраслевые организации в сфере обращения с производственными и потребительскими отходами, включая твердые коммунальные отходы.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее ключевая миссия — выстроить в России комплексную систему обращения с ТКО. С 2025 года в стране реализуется новый национальный проект «Экологическое благополучие», который пришел на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология». В рамках одного из его направлений поставлена цель по формированию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, захоронение не более 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот как минимум 25% отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья.